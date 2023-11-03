Дві ракети та 850 окупантів. Генштаб оновив втрати РФ в Україні

Втрати Росії у війні в Україні на п'ятницю, 3 листопада, склали 9850 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 303270 військових. Крім того, ЗСУ збили дві крилаті ракети.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштаба ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.11.23 орієнтовно склали:
Українські війська продовжують ведення оборони на сході та півдні, наступальної операції на Мелітопольському та Бахмутському напрямках. За даними Генштабу, протягом минулої доби відбулося 50 бойових зіткнень.
В Інституті вивчення війни повідомили, що українські війська утримують позиції та продовжують наступальні дії на лівому березі Херсонської області. Російські джерела стверджували, що ЗСУ атакували поблизу Пойми та Піщанівки і просунулися поблизу Кринок. Також Сили оборони України здобули успіх на північний схід від залізничної колії в районі Кліщіївки.
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