UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Дві ракети та 850 окупантів. Генштаб оновив втрати РФ в Україні

Фото: українські військові (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Втрати Росії у війні в Україні на п'ятницю, 3 листопада, склали 9850 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 303270 військових. Крім того, ЗСУ збили дві крилаті ракети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштаба ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.11.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 303270 (+850) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 5265 (+24) од,
  • бойових броньованих машин - 9901 (+24) од,
  • артилерійських систем - 7328 (+36) од,
  • РСЗВ - 854 (+4) од,
  • засоби ППО - 566зб од,
  • літаків - 322 од,
  • гелікоптерів - 324 од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5495 (+7),
  • крилаті ракети - 1551 (+2) од,
  • кораблі /катери - 20 од,
  • підводні човни - 1 од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 9691(+33) од,
  • спеціальна техніка - 1034 (+2).

Ситуація на фронті

Українські війська продовжують ведення оборони на сході та півдні, наступальної операції на Мелітопольському та Бахмутському напрямках. За даними Генштабу, протягом минулої доби відбулося 50 бойових зіткнень.

В Інституті вивчення війни повідомили, що українські війська утримують позиції та продовжують наступальні дії на лівому березі Херсонської області. Російські джерела стверджували, що ЗСУ атакували поблизу Пойми та Піщанівки і просунулися поблизу Кринок. Також Сили оборони України здобули успіх на північний схід від залізничної колії в районі Кліщіївки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Генштаб ВСУВійна Росії проти України