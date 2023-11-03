Две ракеты и 850 окупантов. Генштаб обновил потери РФ в Украине

Потери России в войне в Украине на пятницу, 3 ноября, составили 9850 окупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 303270 военных. Кроме того, ВСУ сбили две крылатые ракеты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.11.23 ориентировочно составили:
Украинские войска продолжают ведение обороны на востоке и юге, наступательную операцию на Мелитопольском и Бахмутском направлениях. По данным Генштаба, за прошедшие сутки произошло 50 боевых столкновений.
В Институте изучения войны сообщили, что украинские войска удерживают позиции и продолжают наступательные действия на левом берегу Херсонской области. Российские источники утверждали, что ВСУ атаковали вблизи Поймы и Песчановки и продвинулись вблизи Крынок. Также Силы обороны Украины преуспели к северо-востоку от железнодорожного пути в районе Клещиевки.
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