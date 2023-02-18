Дві ППО, три БПЛА та 1000 окупантів: Генштаб назвав втрати Росії в Україні за добу

За даними на ранок суботи, 18 лютого, українські військові ліквідували за добу 1010 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 142270 військових. Крім того, ЗСУ знищили дві ППО та три БПЛА.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштаба ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.02.23 орієнтовно склали:

Як повідомлялося, ЗСУ на півдні та сході знищили шість російських безпілотників, які намагалися збирати інформацію про розташування позицій ЗСУ.

Також українські військові відбили кілька атак окупантів у районі Вугледару Донецької області, а також завдали ряд точних ударів по центрах логістики російських військ у Херсонській області.

Крім цього, російські окупанти 17 лютого продовжували наступати на п'яти напрямках. Водночас вразили 3 райони зосередження живої сили противника та позицію зенітно-ракетного комплексу C-300.

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