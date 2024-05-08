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Дві ночі поспіль. Синоптики попередили про заморозки в Україні

Фото: у найближчі дві ночі 9 та 10 травня в Україні очікуються заморозки (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Попри третій місяць весни, синоптики попереджають, що в ніч на 9 та 10 травня в Україні можливі заморозки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

"Вночі 9 та 10 травня в Україні, крім півдня та Закарпаття, на поверхні ґрунту заморозки 0-5° (I рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться у повідомленні.

Крім того, вночі 9 травня в Чернігівській та Сумській областях, а також вночі 10 травня в Сумській, Харківській та Луганській областях сильні заморозки 0-3° (IІ рівень небезпечності, помаранчевий).

 

В Україні в ніч на 9 та 10 травня очікуються заморозки (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Україні

Погода в Україні останнім часом не без сюрпризів. Досить згадати сильні дощі в Україні наприкінці квітня. Так, зокрема, 21 квітня через негоду десятки населених пунктів у кількох регіонах України залишилися без світла.

Травень 2024 в Україні теж виявився не без "родзинки". З початку місяця заморозки вже фіксувалися кілька ночей поспіль. Наприклад, заморозки в Україні синоптики прогнозували і на Великдень. Крім того, зниження температур до нічних "мінусів" можливе і в кінці травня.

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