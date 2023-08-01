UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Дві місячні норми дощів: синоптики підбили погодні підсумки липня в Києві

Фото: за липень випало дві норми опадів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Середньомісячна температура повітря в липні в Києві дорівнювала 21,5 градусів, що на 0,2 градусів вище за кліматичну норму. Опадів випало дві норми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центральну геофізичну обсерваторію.

Найхолодніше у столиці було 12 липня, коли мінімальна температура під ранок опустилась до 13,5 градусів, а найтепліше - 6 липня, коли максимальна температура після полудня піднялась до 32,7 градусів.

Опадів на проспекті Науки, 37 випало 136 мм, або дві кліматичні норми. Цьогорічний липень посів 11 позицію у рейтингу найвологіших в історії, повідомили кліматологи.

Як повідомляло РБК-Україна, за липень у Києві було зафіксовано два рекорди добової кількості опадів. Зокрема, 7 липня було зафіксовано рекордну кількість опадів для цього - 51,9 мм, що на 21,6 мм перевищило попередній показник. Крім того, 22 липня випал 29,9 мм, що також є максимумом.

Нагадаємо, середня температура повітря за весну в Києві склала 10,1 градусів тепла, що на 0,7 градусів вище за середні багаторічні значення. Цьогорічна весна увійшла у двадцятку найтепліших за історію спостережень у столиці з 1881 року.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в УкраїніГідрометцентр