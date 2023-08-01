Дві місячні норми дощів: синоптики підбили погодні підсумки липня в Києві

Середньомісячна температура повітря в липні в Києві дорівнювала 21,5 градусів, що на 0,2 градусів вище за кліматичну норму. Опадів випало дві норми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центральну геофізичну обсерваторію.

Найхолодніше у столиці було 12 липня, коли мінімальна температура під ранок опустилась до 13,5 градусів, а найтепліше - 6 липня, коли максимальна температура після полудня піднялась до 32,7 градусів.

Опадів на проспекті Науки, 37 випало 136 мм, або дві кліматичні норми. Цьогорічний липень посів 11 позицію у рейтингу найвологіших в історії, повідомили кліматологи.