Дві місячні норми дощів: синоптики підбили погодні підсумки липня в Києві

Середньомісячна температура повітря в липні в Києві дорівнювала 21,5 градусів, що на 0,2 градусів вище за кліматичну норму. Опадів випало дві норми.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центральну геофізичну обсерваторію.
Найхолодніше у столиці було 12 липня, коли мінімальна температура під ранок опустилась до 13,5 градусів, а найтепліше - 6 липня, коли максимальна температура після полудня піднялась до 32,7 градусів.
Опадів на проспекті Науки, 37 випало 136 мм, або дві кліматичні норми. Цьогорічний липень посів 11 позицію у рейтингу найвологіших в історії, повідомили кліматологи.
Як повідомляло РБК-Україна, за липень у Києві було зафіксовано два рекорди добової кількості опадів. Зокрема, 7 липня було зафіксовано рекордну кількість опадів для цього - 51,9 мм, що на 21,6 мм перевищило попередній показник. Крім того, 22 липня випал 29,9 мм, що також є максимумом.
Нагадаємо, середня температура повітря за весну в Києві склала 10,1 градусів тепла, що на 0,7 градусів вище за середні багаторічні значення. Цьогорічна весна увійшла у двадцятку найтепліших за історію спостережень у столиці з 1881 року.