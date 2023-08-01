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Две месячные нормы дождей: синоптики подвели погодные итоги июля в Киеве

Фото: за июль выпало две нормы осадков (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Среднемесячная температура воздуха в июле в Киеве составила 21,5 градусов, что на 0,2 градусов выше климатической нормы. Осадков выпало две нормы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центральную геофизическую обсерваторию.

Холоднее всего в столице было 12 июля, когда минимальная температура под утро опустилась до 13,5 градусов, а теплее всего - 6 июля, когда максимальная температура после полудня поднялась до 32,7 градусов.

Осадков по проспекту Науки, 37 выпало 136 мм, или две климатические нормы. Июль этого года занял 11 позицию в рейтинге самых влажных в истории, сообщили климатологи.

Как сообщало РБК-Украина, за июль в Киеве было зафиксировано два рекорда суточного количества осадков. В частности, 7 июля было зафиксировано рекордное количество осадков для этого – 51,9 мм, что на 21,6 мм превысило предыдущий показатель. Кроме того, 22 июля выпал 29,9 мм, что также является максимумом.

Напомним, средняя температура воздуха за весну в Киеве составила 10,1 градусов тепла, что на 0,7 градусов выше средних многолетних значений. Весна этого года вошла в двадцатку самых теплых за историю наблюдений в столице с 1881 года.

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