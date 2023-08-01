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Дві місячні норми дощів: синоптики підбили погодні підсумки липня в Києві

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Україна, Вівторок 01 серпня 2023 12:26
Дві місячні норми дощів: синоптики підбили погодні підсумки липня в Києві Фото: за липень випало дві норми опадів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Середньомісячна температура повітря в липні в Києві дорівнювала 21,5 градусів, що на 0,2 градусів вище за кліматичну норму. Опадів випало дві норми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центральну геофізичну обсерваторію.

Найхолодніше у столиці було 12 липня, коли мінімальна температура під ранок опустилась до 13,5 градусів, а найтепліше - 6 липня, коли максимальна температура після полудня піднялась до 32,7 градусів.

Опадів на проспекті Науки, 37 випало 136 мм, або дві кліматичні норми. Цьогорічний липень посів 11 позицію у рейтингу найвологіших в історії, повідомили кліматологи.

Як повідомляло РБК-Україна, за липень у Києві було зафіксовано два рекорди добової кількості опадів. Зокрема, 7 липня було зафіксовано рекордну кількість опадів для цього - 51,9 мм, що на 21,6 мм перевищило попередній показник. Крім того, 22 липня випал 29,9 мм, що також є максимумом.

Нагадаємо, середня температура повітря за весну в Києві склала 10,1 градусів тепла, що на 0,7 градусів вище за середні багаторічні значення. Цьогорічна весна увійшла у двадцятку найтепліших за історію спостережень у столиці з 1881 року.

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