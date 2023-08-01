Две месячные нормы дождей: синоптики подвели погодные итоги июля в Киеве

Среднемесячная температура воздуха в июле в Киеве составила 21,5 градусов, что на 0,2 градусов выше климатической нормы. Осадков выпало две нормы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центральную геофизическую обсерваторию.

Холоднее всего в столице было 12 июля, когда минимальная температура под утро опустилась до 13,5 градусов, а теплее всего - 6 июля, когда максимальная температура после полудня поднялась до 32,7 градусов.

Осадков по проспекту Науки, 37 выпало 136 мм, или две климатические нормы. Июль этого года занял 11 позицию в рейтинге самых влажных в истории, сообщили климатологи.