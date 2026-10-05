Дві країни готуються розгорнути війська у Саудівській Аравії через атаки хуситів

Туречина та Пакистан допоможуть

Саудівська Аравія, Туреччина та Пакистан 5 жовтня домовилися активувати колективне стримування проти нападів, спрямованих проти Королівства.

Країни негайно перейдуть до виконання своїх спільних оборонних зобов'язань, які включають підготовку до швидкого розгортання узгоджених сил та військових можливостей у Саудівській Аравії.

Рішення було оголошено у спільній заяві після екстреного засідання Стратегічного політичного та оборонного комітету Альянсу оборони Мекки в Ер-Ріяді.

Заходи будуть здійснюватися відповідно до узгоджених домовленостей та відповідно до національного законодавства трьох країн з метою:

зміцнення військової готовності,

інтеграції,

колективної здатності протистояти загрозам.

Три країни наголосили, що безпека кожного члена є "невіддільною частиною" їхньої колективної безпеки.

Міністр оборони Саудівської Аравії принц Халід бін Салман заявив після зустрічі, що три країни "однозначно" протистоять нападам, спрямованим проти Саудівської Аравії та ісламських святинь.

На засіданні комітету також було призначено першим генеральним секретарем альянсу на трирічний термін відставного пакистанського генерал-лейтенанта Наумана Махмуда ​​​​​​.

Хусити наступають

Три країни рішуче засудили спроби нападів на Мекку та Медіну, а також продовження нападів на міста Саудівської Аравії, цивільні та економічні об'єкти.

Зустріч відбулася на тлі різкої ескалації за участю підтримуваних Іраном єменських хуситів. За словами саудівської влади, вони здійснили серію ракетних і дронових атак проти королівства, включно зі спробами атакувати Мекку та Медіну.

Коаліція на чолі з Саудівською Аравією пообіцяла вжити заходів для стримування подальших нападів хуситів та співпрацювати зі збройними силами Ємену.

Єменські урядові сили повідомили про значний прогрес: повернуто стратегічне портове місто Мокха на Червоному морі після запеклих зіткнень та за підтримки з повітря.

Натомість хусити заявили про встановлення контролю над районом Аль-Мавасіт у провінції Таїз на південному заході Ємену та захоплення будинку голови керівної президентської ради Рашада аль-Алімі, передає Yemen Press Agency.