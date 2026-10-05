Ємен оголосив про наступ на хуситів з метою повернути окуповані території

У неділю уряд Ємену, який підтримується Саудівською Аравією і визнаний на міжнародному рівні, оголосив про початок великого контрнаступу, щоб повернути всі території, які контролюють хусіти, які підтримує Іран.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters та Axios .

Контрнаступ планувалося протягом багатьох тижнів урядом Ємену та Саудівської Аравії. В операції беруть участь десятки тисяч сухопутних військ, лояльних до єменського уряду.

Тим часом Axios пише, що одна з ключових цілей операції – відновити контроль над Баб-ель-Мандебською протокою, життєво важливою артерією для світової торгівлі та експорту саудівської нафти. Крім того, ще має на меті відвоювати столицю країни місто Сану, яке знаходиться під контролем хуситів.

"(Урядові збройні сили продовжуватимуть наступ - ред.) доти, доки не буде звільнено від влади терористичних бойовиків", - заявив президент Ємену Рашад аль-Алімі у телевізійному зверненні.

Що передувало

Reuters зазначає, що хусити, офіційно відомі як "Ансар Аллах", з 2014 року контролюють столицю Ємену Сану та великі території на північному заході країни, де проживає більша частина населення. За минулі роки вони витримали низку атак з боку Саудівської Аравії, ОАЕ та із західних союзників, а також модернізували своє озброєння за допомогою Ірану.

Минулого місяця цей рух зробив несподіваний наступ, в результаті якого було захоплено стратегічно важливе місто Баб-ель-Мандебське. За кілька тижнів хусити захопили протоку та близько 150 км берегової лінії Червоного моря, що дало їм нові важелі впливу на міжнародний морський маршрут.

Цей наступ також відкрив новий фронт у масштабнішій американо-ізраїльській війні, розпочатій у лютому проти Ірану, на яку Тегеран відреагував, перекривши транспортування нафти через Ормузьку протоку.

Також ми писали, що Саудівська Аравія має плани виступити проти хуситів разом із Єменом. ЗМІ писали, що це може бути наступ на узбережжі або широке наступ на декількох фронтах.