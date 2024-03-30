Дві країни ЄС завтра долучаться до Шенгенської зони

У заяві ЄК зазначається, що від завтра шенгенські правила застосовуватимуться в обох цих державах-членах, включаючи видачу шенгенських віз. Крім того, буде скасовано контроль на внутрішніх повітряних і морських кордонах.

"Комісія рішуче вітає це досягнення, яке стало результатом історичного рішення Ради від грудня 2023 року, передають в Єврокомісії.

Також у заяві озвучується переконання, що долучення Болгарії та Румуні до Шенгенської зони зробить спільну територію "більш привабливою завдяки значному розширенню найбільшої у світі спільної території без внутрішнього прикордонного контролю".

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн назвала це "великим успіхом" для обох країн, а також "історичним моментом для Шенгенської зони", яка є найбільшої зони вільного пересування у світі.

"Разом ми будуємо сильнішу, об'єднанішу Європу для всіх наших громадян", - наголосила вона.

Шлях Румунії та Болгарії до Шенгену

Нагадаємо, ще у 2011 році Єврокомісія підтвердила у звітах Шенгенської оцінки, що Болгарія та Румунія виконали всі вимоги, щоб стати частиною Шенгенської зони.

Обидві країни починаючи з грудня минулого року вжили всіх необхідних заходів для забезпечення безперебійного застосування шенгенських правил з 31 березня 2024 року, передають в Єврокомісії.

Також вказується, що між державами-членами вздовж західнобалканського та східно-середземноморського маршрутів, включаючи Болгарію, Румунію, Австрію, Грецію, Угорщину та Словаччину, було створено регіональну ініціативу щодо співпраці поліції з метою боротьби з викликами, зокрема, пов'язаними з транскордонною злочинністю.

Тепер Раді ЄК потрібно буде ухвалити рішення про встановлення дати скасування перевірок на внутрішніх сухопутних кордонах між Болгарією, Румунією та іншими країнами Шенгенської угоди.