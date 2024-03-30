Две страны ЕС завтра присоединятся к Шенгенской зоне

В Шенгенскую зону завтра, 31 марта, присоединятся еще две страны Европейского союза. Речь идет о Болгарии и Румынии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Европейскую комиссию.
В заявлении ЕК отмечается, что с завтрашнего дня шенгенские правила будут применяться в обоих этих государствах-членах, включая выдачу шенгенских виз. Кроме того, будет упразднен контроль на внутренних воздушных и морских границах.
"Комиссия решительно приветствует это достижение, которое явилось результатом исторического решения Рады с декабря 2023 года, передают в Еврокомиссии.
Также в заявлении озвучивается убеждение, что присоединение Болгарии и Румынии к Шенгенской зоне сделает общую территорию "привлекательнее благодаря значительному расширению крупнейшей в мире общей территории без внутреннего пограничного контроля".
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен назвала это "большим успехом" для обеих стран, а также "историческим моментом для Шенгенской зоны", которая является самой большой зоной свободного передвижения в мире.
"Вместе мы строим более сильную, более объединенную Европу для всех наших граждан", - подчеркнула она.
Напомним, еще в 2011 году Еврокомиссия в отчетах Шенгенской оценки подтвердила, что Болгария и Румыния выполнили все требования, чтобы стать частью Шенгенской зоны.
Обе страны начиная с декабря прошлого года приняли все необходимые меры для обеспечения бесперебойного применения шенгенских правил с 31 марта 2024 года, передают в Еврокомиссии.
Также указывается, что между государствами-членами вдоль западнобалканского и восточно-средиземноморского маршрутов, включая Болгарию, Румынию, Австрию, Грецию, Венгрию и Словакию, была создана региональная инициатива по сотрудничеству полиции с целью борьбы с вызовами, в частности, связанными с трансграничной преступностью. .
Теперь Совету ЕК предстоит принять решение об установлении даты отмены проверок на внутренних сухопутных границах между Болгарией, Румынией и другими странами Шенгенского соглашения.
Напомним, в декабре 2023 года Венгрия пригрозила Болгарии наложить вето на вступление Софии в Шенгенскую зону Европы. В частности, если Болгария не отменит транзитную оплату за российский газ.
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