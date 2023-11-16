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Дві колони тільки за вчора. РФ активізувала перекидання резервів через Маріуполь та район

Фото: перекидання резервів через Маріуполь та район активізувала РФ 16 листопада (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Росіяни активізували перекидання військового забезпечення та живої сили через Маріуполь та Маріупольский район. Це перекидання переважно відбувається в напрям Бердянська.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"Зафіксовано щонайменш дві колони по 10 вантажівок з БК через Маріуполь-Мангуш по вказаному напряму лише за вчора. Зафіксовано рух військових колон з тягачами на північ від Маріуполя через селище Чермалик", - розповів він.

Андрющенко також додав, що ворожа авіація знову заходить з напряму "Ейськ - Приморсько-Ахтарськ" в напрям на північ Донецької області.

"Поменшало пусків КАБ та ракет в бік Запоріжжя над Маріуполем при збереженні активності авіації, що вказує о приоритетах на півночі області", - зазначив радник мера.

Ситуація у Маріуполі

Російські війська вже не вперше перекидають резерви через Маріуполь та район до лінії фронту. На початку жовтня Росія перекинула у тимчасово окупований Маріуполь та район близько 5 тисяч нових резервів. Крім того, перекидання живої сили було помічено і наприкінці жовтня. Тоді, за даними Андрющенка, ймовірно, особовий склад армії РФ утримувався на території ММК ім. Ілліча як пункту базування і звідти вже перекидався у напрямку або Полог чи Вугледару через Малоянісоль. Крім того, окупанти продовжують будувати військові бази у Маріуполі та облаштовують оперативно-технічні склади у Маріуполі та районі.

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