Две колонны только за вчера. РФ активизировала переброску резервов через Мариуполь и район

"Зафиксировано по меньшей мере две колонны по 10 грузовиков из БК через Мариуполь-Мангуш по указанному направлению только за вчера. Зафиксировано движение военных колонн с тягачами к северу от Мариуполя через поселок Чермалык", - рассказал он.

Андрющенко также добавил, что вражеская авиация снова заходит с направления "Эйск - Приморско-Ахтарск" в направлении на север Донецкой области.

"Уменьшилось пусков КАБ и ракет в сторону Запорожья над Мариуполем при сохранении активности авиации, что указывает о приоритетах на севере области", - отметил советник мэра.

Ситуация в Мариуполе

Российские войска уже не впервые перебрасывают резервы через Мариуполь и район к линии фронта. В начале октября Россия перебросила во временно оккупированный Мариуполь и район около 5 тысяч новых резервов. Кроме того, переброска живой силы была замечена и в конце октября. Тогда, по данным Андрющенко, вероятно, личный состав армии РФ содержался на территории ММК им. Ильича как пункта базирования и оттуда уже перекидывался в направлении или Полог или Угледара через Малоянисоль. Кроме того, оккупанты продолжают строить военные базы в Мариуполе и обустраивают оперативно-технические склады в Мариуполе и районе.