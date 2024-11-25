Дві ініціативи Зеленського. У чому різниця між планом перемоги та планом стійкості

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План перемоги

Президент України Володимир Зеленський вперше заговорив про план перемоги ще наприкінці серпня. Вже тоді він обіцяв представити його президенту США Джо Байдену, який є лідером ключового партнера України, а також тоді ще кандидатам у президенти США Дональду Трампу та Камалі Гарріс. Окремі зустрічі з Байденом, Гарріс та Трампом, на яких Зеленський представив їм свій план перемоги, відбулися наприкінці вересня.

При цьому вже за кілька тижнів глава української держави поїхав у європейське турне, він зустрівся з лідерами Німеччини, Франції, Британії та Італії, щоб показати свою нову ініціативу.

Лише після цього президент розкрив зміст плану перемоги українцям під час виступу у Раді. Але частина такого документа все ж таки залишилася таємною. Як з'ясувалося, план складається з п'яти пунктів та трьох таємних додатків:

Перший пункт - геополітичний. Він передбачає, щоб Україну запросили стати членом НАТО до завершення повномасштабної війни із Росією.

Другий пункт - оборонний. Пропонується зняти обмеження для України на використання переданої країнами Заходу зброї, підтримати операцію ЗСУ у Курській області та посилити Сили оборони.

Третій пункт - стримування. Полягає в тому, щоб західні союзники розмістили на українській території неядерний пакет стримування, який би "підштовхнув" Росію до дипломатичного завершення війни.

Четвертий пункт - економічний. Він стосується рідкісних природних ресурсів, зосереджених в Україні. США та Європі пропонується інвестувати та використовувати економічний потенціал таких ресурсів.

П'ятий пункт - безпека. Передбачає, що після завершення повномасштабної війни досвідчені українські воїни замінять американські збройні сили у Європі.

Очевидно, що такий план являє собою конкретні запити до союзників, які дозволять значно посилити Україну у війні з Росією.

Як зазначав президент України Володимир Зеленський, мета плану перемоги полягає у тому, що він дозволить змусити Росію до дипломатії та участі у другому саміті миру, а також зробить переговорну позицію Києва більш стійкою.

План стійкості

Першим про підготовку внутрішнього плану посилення України заговорив також президент Володимир Зеленський. Це сталося наприкінці жовтня.

Глава держави пояснював, що такий план стане в один ряд з планом перемоги. Ініціатива потрібна, щоб забезпечити державі внутрішні результати.

План стійкості став більш об'ємним, ніж план перемоги. Він складається із десяти пунктів, які Зеленський також представив під час виступу у Верховній Раді.

Перший пункт - єдність. Зі слів глави держави, він охоплює широкий спектр питань. І для перемоги є речі, які може зробити лише сам народ.

Другий пункт - фронт. Пропонуються конкретні ініціативи, щоб стабілізувати ситуацію на полі бою. Вони, зокрема, передбачають операції на тимчасово окупованих територіях та на території Росії.

Третій пункт - зброя. Стосується виробництва в Україні ракет, безпілотників, снарядів та іншого озброєння, яке необхідно, щоб стримувати агресію Росії.

Четвертий пункт - гроші. Він включає зарплати як військовим, так і цивільним, пенсії, розширення програм підтримки бізнесу і не тільки.

П'ятий пункт - енергетика. Україна планує нарощувати генерацію електроенергії, а також видобуток газу та нафти.

Шостий пункт - безпека. Передбачає роботу щодо укриттів, охорону шкіл, розмінування територій, посилення кордону з РФ і не тільки.

Сьомий пункт - громади. За словами Зеленського, це підтримка громад, які є прифронтовими, а також громад, які прийняли найбільшу кількість переселенців.

Восьмий пункт - людський капітал. Охоплює широкий спектр питань, пов'язаних як з освітою та безбар'єрністю, так і з релігійними організаціями.

Дев'ятий пункт - культурний суверенітет. Україна планує реалізувати "культурний рамштайн". Також буде підготовлено календар заходів для української культури у всіх регіонах світу, щоб підтримувати український контент та культурний продукт.

Десятий пункт - політика героїв. Стосується ветеранів та їхнього переходу у мирне життя, реабілітації та інших важливих питань.

Як писало The Times, мета такої ініціативи - зміцнити моральний дух українців на тлі війни з російськими окупантами. Вона націлена насамперед на українців і лише кілька разів там згадуються союзники.