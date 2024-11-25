Дві ініціативи Зеленського. У чому різниця між планом перемоги та планом стійкості

Українська влада за трохи більше ніж місяць представила дві нові ініціативи - план перемоги та план стійкості. Головна відмінність таких планів у тому, на кого вони націлені.
Більш детально про різницю між планом перемоги та планом стійкості - у матеріалі РБК-Україна.
Президент України Володимир Зеленський вперше заговорив про план перемоги ще наприкінці серпня. Вже тоді він обіцяв представити його президенту США Джо Байдену, який є лідером ключового партнера України, а також тоді ще кандидатам у президенти США Дональду Трампу та Камалі Гарріс. Окремі зустрічі з Байденом, Гарріс та Трампом, на яких Зеленський представив їм свій план перемоги, відбулися наприкінці вересня.
При цьому вже за кілька тижнів глава української держави поїхав у європейське турне, він зустрівся з лідерами Німеччини, Франції, Британії та Італії, щоб показати свою нову ініціативу.
Лише після цього президент розкрив зміст плану перемоги українцям під час виступу у Раді. Але частина такого документа все ж таки залишилася таємною. Як з'ясувалося, план складається з п'яти пунктів та трьох таємних додатків:
Очевидно, що такий план являє собою конкретні запити до союзників, які дозволять значно посилити Україну у війні з Росією.
Як зазначав президент України Володимир Зеленський, мета плану перемоги полягає у тому, що він дозволить змусити Росію до дипломатії та участі у другому саміті миру, а також зробить переговорну позицію Києва більш стійкою.
Першим про підготовку внутрішнього плану посилення України заговорив також президент Володимир Зеленський. Це сталося наприкінці жовтня.
Глава держави пояснював, що такий план стане в один ряд з планом перемоги. Ініціатива потрібна, щоб забезпечити державі внутрішні результати.
План стійкості став більш об'ємним, ніж план перемоги. Він складається із десяти пунктів, які Зеленський також представив під час виступу у Верховній Раді.
Як писало The Times, мета такої ініціативи - зміцнити моральний дух українців на тлі війни з російськими окупантами. Вона націлена насамперед на українців і лише кілька разів там згадуються союзники.
Нагадаємо, раніше Україна змінила свої плани щодо проведення другого саміту світу. Більш детально про це - у матеріалі РБК-Україна.
Під час підготовки матеріалу використовувалися заяви президента України Володимира Зеленського та публікація The Times.
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