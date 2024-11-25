Две инициативы Зеленского. В чем разница между планом победы и планом стойкости

Украинские власти за чуть более чем месяц представили две новых инициативы - план победы и план стойкости. Главное отличие таких планов состоит в том, на кого они нацелены.
Более детально о разнице между планом победы и планом стойкости - в материале РБК-Украина.
Президент Украины Владимир Зеленский впервые заговорил о плане победы еще в конце августа. Уже тогда он обещал представить его президенту США Джо Байдену, который является лидером ключевого партнера Украины, а также тогда еще кандидатам в президенты США Дональду Трампу и Камале Харрис. Отдельные встречи с Байденом, Харрис и Трампом, на которых Зеленский представил им свой план победы, прошли в конце сентября.
При этом уже через несколько недель глава украинского государства поехал в европейское турне, он встретился с лидерами Германии, Франции, Британии и Италии, чтобы показать свою новую инициативу.
Только после этого президент раскрыл содержание плана победы украинцам во время выступления в Раде. Но часть такого документа все же осталось тайной. Как выяснилось, план состоит из пяти пунктов и трех тайных приложений:
Очевидно, что такой план представляет собой конкретные запросы к союзникам, которые позволят значительно усилить Украину в войне с Россией.
Как отмечал президент Украины Владимир Зеленский, цель плана победы состоит в том, что он позволит принудить Россию к дипломатии и участию во втором саммите мира, а также сделает переговорную позицию Киева более устойчивой.
Первым о подготовке внутреннего плана усиления Украины заговорил также президент Владимир Зеленский. Это произошло в конце октября.
Глава государства объяснял, что такой план станет в один ряд с планом победы. Инициатива необходима, чтобы обеспечить государству внутренние результаты.
План стойкости стал более объемным, чем план победы. Он состоит из десяти пунктов, которые Зеленский также представил во время выступления в Верховной Раде.
Как писало The Times, цель такой инициативы - укрепить моральный дух украинцев на фоне войны с российскими оккупантами. Она нацелена в первую очередь на украинцев и лишь несколько раз там упоминаются союзники.
Напомним, ранее Украина изменила свои планы насчет проведения второго саммита мира. Более детально об этом - в материале РБК-Украина.
При подготовке материала использовались заявления президента Украины Владимира Зеленского и публикация The Times.
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