Не в листопаді? Україна може провести саміт миру пізніше, ніж планувалося

Україна готується до проведення саміту миру цього року. Спочатку планувалося, що захід відбудеться у листопаді, але плани змінюються.

Більш детально про коригування намірів Києва, - у матеріалі РБК-Україна .

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Саміт мав пройти у листопаді

Після завершення першого саміту миру українські чиновники одразу заявляли про плани провести другий саміт миру до кінця року.

У свою чергу міністр закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс уточнював, що такий захід можуть провести до президентських виборів у США (5 листопада).

Згодом Україна анонсувала підготовку мирного плану. Як зазначив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, завершення роботи над таким планом є обов'язковою умовою для проведення другого саміту. Це пояснюється тим, що мирний план на заході хочуть представити Росії у разі її участі.

Наразі для підготовки мирного плану Україна проводить тематичні конференції щодо кожного з пунктів формули миру. Поки що пройшло три такі зустрічі, а всього їх має бути десять.

Незважаючи на те, що більша частина тематичних конференцій поки що не відбулася, у вересні президент Володимир Зеленський запевняв, що другий саміт миру проведуть у листопаді. Також, за його словами, на саміт мають намір запросити Росію.

Нові плани України

Минулого тижня радниця керівника Офісу президента Дар'я Зарівна розповіла про нові плани України щодо проведення саміту миру.

"У листопаді другий саміт мируще не відбудеться. Але все для його підготовки вже має бути готове. Поки що відбуваються тематичні конференції з кожного пункту формули (миру - ред.), які закінчуються прийняттям комюніке", - зазначила чиновниця.

Пізніше вона уточнила, що дату проведення другого саміту визначать після завершення тематичних конференцій щодо пунктів формули миру - тобто після жовтня.

Президент Володимир Зеленський також підтвердив таку інформацію. Він уточнив, що у листопаді вже буде готовий план проведення саміту миру.