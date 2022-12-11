ua ru
Вс, 11 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

По два часа без света. В Полтавской области действуют плановые отключения

Новина українською →
Полтава, Воскресенье 11 декабря 2022 08:48
По два часа без света. В Полтавской области действуют плановые отключения Фото: в Полтавской области продолжаются 2-часовые отключения света (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Полтавской области второй день подряд действуют плановые графики отключения электроэнергии. В регионе применяют двухчасовые отключения света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Полтавской ОВА Дмитрия Лунина в Telegram.

Согласно новым графикам, потребители Полтавской области четыре часа со светом, а два часа - без. По словам Лунина, с начала суток отключают, как и накануне, по одной очереди.

"Облэнерго смогло применить этот график, потому что на 11 декабря область получила от "Укрэнерго" большие лимиты потребления электроэнергии", - говорится в сообщении.

Напомним, оккупанты вчера, 10 декабря, атаковали Одесскую область дронами, поэтому регион остался без света.

По словам спикера Одесской ОВА, сегодня ситуация постепенно улучшается, а к потребителям возвращается свет.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
відключеня світла Полтавская область Электроэнергия
NEWS
Оккупанты хотят обойти Бахмут, а ВСУ приближаются к Сватово: новые карты боев
Оккупанты хотят обойти Бахмут, а ВСУ приближаются к Сватово: новые карты боев
DAILY
Дом до победы. Как работает модульный городок Ирпеня и о чем мечтают его жители
Катерина Гончарова, Виталий Носач Дом до победы. Как работает модульный городок Ирпеня и о чем мечтают его жители