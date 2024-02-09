Дві години брехні. В Україні спростували фейкові заяви з інтерв'ю Путіна

Теза: Мета СВО в Україні - "заборона усіляких неонацистських рухів"

Диктатор вчергове повторив, що мета так званої "спецоперації" в Україні - це денацифікація, "заборона усіляких неонацистських рухів". Але він визнав, що мети поки не досягли.

"Ви знаєте, як вам не здасться дивним, під час переговорів у Стамбулі ми таки домовилися про те, що в Україні не буде культивуватися неонацизм, у тому числі й буде заборонено на законодавчому рівні. Це, виявляється, можна зробити під час переговорного процесу. І тут немає нічого принизливого для України як для сучасної цивілізованої держави. Хіба якійсь державі можна пропагувати нацистів? Ні, правда? От і все", - сказав Путін.

Правда. "Неонацизм в Україні" - це вигадка російської пропаганди. Таким чином Москва намагається представити нашу країну як законну ціль для агресії, терору і знищення.

Теза: Війну можна було закінчити ще півтора року тому, але "Україна піддалася вимогам Джонсона"

Путін заявив, що нібито колишній прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон вмовив Україну продовжувати бойові дії.

Правда. На російсько-українських переговорах у Білорусі та в Туреччині у лютому-березні 2022 року не було досягнуто прийнятного для сторін результату. Москва примушувала Україну капітулювати, але цього не сталося.

Теза: Україну створив Ленін, а потім ще раз - Сталін

Російський диктатор повторив традиційний пропагандистський фейк про те, що нібито Україну створив Володимир Ленін. Але цього разу диктатор додав до Ленін ще й Сталіна.

"У Румунії та Угорщини теж частину територій забрали, і вони, ці території, увійшли до складу радянської України і досі там перебувають. Тому ми маємо всі підстави говорити, що, звичайно, Україна у певному сенсі – штучна держава, створена з волі Сталіна", - сказав він.

Правда. Новітня українська держава була заснована не Леніним і Сталіним, а українським національним рухом - одночасно з Польщею, Литвою, Грузією і навіть самою Росією як республікою.

Російські більшовики не створили, а завоювали незалежну Україну, перетворивши її на чергову радянську республіку.

Теза: В Україні йде "громадянська війна" між росіянами

"Українські солдати потрапили в оточення - це конкретний приклад із життя, бойові дії - наші солдати кричать їм: "Шансів немає, здавайтеся! Виходьте, будете живі, здайтеся!". І раптом звідти російською, доброю російською кричать: "Росіяни не здаються!" - І всі загинули. Вони досі росіянами почуваються. У цьому сенсі те, що відбувається, це певною мірою елемент громадянської війни", - сказав диктатор.

Правда. В Україні живе багато росіян, які є патріотами і захисниками української держави. Але наратив Путіна про "переслідування росіян в Україні" та "визволення" використовується для розпалювання війни.

Більше того, вираз "русские не сдаются" - добре відомий людям, знайом з російською культурою. Тому не дивно, що українські воїни могли обрати його для тролінгу росіян.

Теза: США потрібно "просто домовитись з Росією" і війна закінчиться

Путін маніпулював думкою про те, що нібито "американцям немає чим зайнятися". Згадав про кордон з Мексикою, національний борг США.

"Вам нема чим зайнятися. Тому ви маєте воювати в Україні. Чи не краще домовитись із Росією?" - заявив диктатор.

Правда. Росія і Путін регулярно порушують всі домовленості й відмовляються виконувати міжнародні угоди, під якими стоїть підпис керівництва РФ. Зазначається, що здійснивши повномасштабний напад на Україну, росіяни порушили близько 400 міжнародних угод.

Пропагандистське інтерв'ю Путіна

Нагадаємо, що сьогодні вночі вийшло велике інтерв'ю російського диктатора та американського "журналісти" Такера Карлсона. Ще до публікації інтерв'ю широко розтиражувала російська пропаганда. Для нього Карлсон приїздив до Москви, його візит також висвітлювався російськими ЗМІ.

Детальніше про те, що розповів Путін в інтерв’ю Карлсону - читайте в матеріалі РБК-Україна.