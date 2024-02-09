Два часа лжи. В Украине опровергли фейковые заявления из интервью Путина

Тезис: Цель СВО в Украине - "запрет всяческих неонацистских движений"

Диктатор в очередной раз повторил, что цель так называемой "спецоперации" в Украине - это денацификация, "запрет всяческих неонацистских движений" . Но он признал, что цели пока не добились.

"Вы знаете, как вам не покажется странным, во время переговоров в Стамбуле мы договорились о том, что в Украине не будет культивироваться неонацизм, в том числе и будет запрещен на законодательном уровне. Это, оказывается, можно сделать во время переговорного процесса. И здесь нет ничего унизительного для Украины как для современного цивилизованного государства. Разве какому-то государству можно пропагандировать нацистов? Нет, правда? Вот и все", - сказал Путин.

Правда. "Неонацизм в Украине" - это вымысел российской пропаганды. Таким образом, Москва пытается представить нашу страну как законную цель для агрессии, террора и уничтожения.

Тезис: Войну можно было закончить еще полтора года назад, но "Украина пошла на требования Джонсона"

Путин заявил, что якобы бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон уговорил Украину продолжать боевые действия.

Правда. На российско-украинских переговорах в Беларуси и Турции в феврале-марте 2022 года не был достигнут приемлемый для сторон результат. Москва заставляла Украину капитулировать, но этого не произошло.

Тезис: Украину создал Ленин, а потом еще раз - Сталин

Российский диктатор повторил традиционный пропагандистский фейк о том, что якобы создал Украину Владимир Ленин. Но в этот раз диктатор добавил к Ленину еще и Сталина.

"У Румынии и Венгрии тоже часть территорий забрали, и они, эти территории, вошли в состав советской Украины и до сих пор там находятся. Поэтому мы имеем все основания говорить, что, конечно, Украина в определенном смысле - искусственное государство, созданное по воле Сталина", - сказал он.

Правда. Украинское государство было основано не Лениным и Сталиным, а украинским национальным движением - одновременно с Польшей, Литвой, Грузией и даже самой Россией как республикой.

Российские большевики не создали, а завоевали независимую Украину, превратив ее в очередную советскую республику.

Тезис: В Украине идет "гражданская война" между россиянами

"Украинские солдаты попали в окружение - это конкретный пример из жизни, боевые действия - наши солдаты кричат им: "Шансов нет, сдавайтесь! Выходите, будете живы, сдайтесь!". И вдруг оттуда на русском, хорошем русском кричат: "Россияне не сдаются!" - и все погибли. Они до сих пор россиянами чувствуют себя. В этом смысле то, что происходит, это в определенной степени элемент гражданской войны", - сказал диктатор.

Правда. В Украине живут многие россияне, которые являются патриотами и защитниками украинского государства. Но нарратив Путина о "преследовании россиян в Украине" и "освобождении" используется для разжигания войны.

Более того, выражение "русские не сдаются" - хорошо известное людям, знакомым с российской культурой. Неудивительно, что украинские воины могли выбрать его для троллинга россиян.

Тезис: США нужно "просто договориться с Россией" и война закончится

Путин манипулировал мнением о том, что якобы "американцам нечем заняться". Упомянул о границе с Мексикой, национальном долге США.

"Вам нечем заняться. Поэтому вы должны воевать в Украине. Не лучше ли договориться с Россией?" - заявил диктатор.

Правда. Россия и Путин регулярно нарушают все договоренности и отказываются выполнять международные соглашения, под которыми стоит подпись руководства РФ. Отмечается, что совершив полномасштабное нападение на Украину, россияне нарушили около 400 международных соглашений.

Пропагандистское интервью Путина

Напомним, что сегодня ночью вышло большое интервью российского диктатора и американского "журналиста" Такера Карлсона. Еще до публикации интервью широко растиражировала российская пропаганда. Для него Карлсон приезжал в Москву, его визит также освещался российскими СМИ.

Детальнее о том, что рассказал Путин в интервью Карлсону - читайте в материале РБК-Украина.