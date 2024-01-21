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За дві доби енергетики відновили постачання світла для понад 17 тисяч родин у двох областях, - ДТЕК

Фото: за дві доби енергетики відновили постачання світла для понад 17 тисяч родин у двох областях (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Протягом 19 та 20 січня енергетики вчергове відновлювали електромережі на Дніпропетровщині та Донеччині, що були зруйновані через обстріли РФ. Світло повернули в оселі понад 17 тисяч родин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ДТЕК.

Енергетикам за останні дві доби вдалося ліквідувати наслідки обстрілів та повернути світло у понад 10 тисяч домівок жителів Донецької області. А також 7 тисяч - Дніпропетровської області, що вчергове зазнала обстрілів з окупованих територій.

"Після нічної атаки була перебита лінія електропередачі на півдні Дніпропетровщини. Без світла залишилося понад 11 тисяч домівок. Наразі більшість з них підключено. Аварійні бригади працюють, щоб якнайшвидше повернути електроживлення ще у 4,5 тисячі знеструмлених осель", - повідомляють у ДТЕК.

Важка ситуація зберігається на Донеччині. Постійні обстріли регіону тривають. Щоденно над відновленнями в області працює понад 60 бригад енергетиків.

В компанії також зазначають, що фахівці не завжди мають доступ до місць проведення робіт через безпекову ситуацію в регіоні. 

 

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