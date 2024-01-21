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За двое суток энергетики возобновили поставки света для более чем 17 тысяч семей в двух областях, - ДТЭК

Фото: за двое суток энергетики возобновили поставки света для более чем 17 тысяч семей в двух областях (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

В течение 19 и 20 января энергетики в очередной раз возобновляли электросети на Днепропетровщине и Донбассе, разрушенные из-за обстрелов РФ. Свет вернули в дома более 17 тысяч семей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ДТЭК.

Энергетикам за последние двое суток удалось ликвидировать последствия обстрелов и вернуть свет более чем в 10 тысяч домов жителей Донецкой области. А также 7 тысяч - Днепропетровской области, которая в очередной раз подверглась обстрелам с оккупированных территорий.

"После ночной атаки была перебита линия электропередачи на юге Днепропетровщины. Без света осталось более 11 тысяч домов. Сейчас большинство из них подключены. Аварийные бригады работают, чтобы как можно быстрее вернуть электропитание еще в 4,5 тысяч обесточенных жилищ", - сообщают в ДТЭК.

Трудная ситуация сохраняется в Донецкой области. Постоянные обстрелы региона продолжаются. Ежедневно над восстановлениями в области работают более 60 бригад энергетиков.

В компании также отмечают, что специалисты не всегда имеют доступ к местам проведения работ из-за ситуации в безопасности в регионе.

 

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ЭлектроэнергияДТЭК