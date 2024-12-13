По дві черги одночасно: в "Укренерго" розповіли, як вимикатимуть світло 14 грудня

Завтра, 14 грудня, час застосування і обсяг обмежень для побутових споживачів будуть такими

00:00 - 13:00 - одна черга відключень;

13:00 - 17:00 - дві черги відключень;

17:00 - 22:00 - одна черга відключень.

А ось для промисловості та бізнесу застосування графіків обмеження потужності буде з 00:00 до 24:00.

Як нагадали в "Укренерго", причина запровадження обмежень - пошкодження енергообʼєктів внаслідок російських ракетно-дронових атак у листопаді-грудні.

Наразі тривають ремонтні роботи на енергооб’єктах. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання.

Також варто зауважити, що час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись.

Ракетний удар 13 грудня

Сьогодні вранці російська армія здійснила чергову масовану атаку по Україні. За словами міністра енергетики Германа Галущенка, ціллю масованого ракетного удару є енергетика.

"Ворог продовжує свій терор. Знову енергетика по всій Україні під масованим ударом", - заявив він.

Детально про те, що відомо про наслідки масштабного удару по Україні - читайте у матеріалі РБК-Україна.