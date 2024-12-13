По две очереди одновременно: в "Укрэнерго" рассказали, как будут выключать свет 14 декабря

Завтра, 14 декабря, время применения и объем ограничений для бытовых потребителей будут такими

00:00 - 13:00 - одна очередь отключений;

13:00 - 17:00 - две очереди отключений;

17:00 - 22:00 - одна очередь отключений.

А вот для промышленности и бизнеса применение графиков ограничения мощности будет с 00:00 до 24:00.

Как напомнили в "Укрэнерго", причина введения ограничений - повреждение энергообъектов в результате российских ракетно-дронных атак в ноябре-декабре.

Сейчас продолжаются ремонтные работы на энергообъектах. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование.

Также стоит заметить, что время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться.

Ракетный удар 13 декабря

Сегодня утром российская армия осуществила очередную массированную атаку по Украине. По словам министра энергетики Германа Галущенко, целью массированного ракетного удара является энергетика.

"Враг продолжает свой террор. Опять энергетика по всей Украине под массированным ударом", - заявил он.

Подробно о том, что известно о последствиях масштабного удара по Украине - читайте в материале РБК-Украина.