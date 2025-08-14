Дві бронзи для України! Наші кікбоксерки вразили на Всесвітніх іграх-2025

Іванова вдруге бронзова призерка

На стадії півфіналу Дарина Іванова поступилася Юлії Саков з Ізраїлю, а у поєдинку за третє місце її суперницею стала туркеня Азізоглу.

Уже на старті бою українка взяла ініціативу: вона точніше влучала у ціль і виграла перший раунд з рахунком 3:0.

У другому раунді Іванова закріпила перевагу, продовжуючи домінувати над суперницею. Третій раунд міг завершитися достроковою перемогою, але навіть без цього українка здобула беззаперечну перемогу.

Таким чином, Дарина вдруге в кар’єрі стала бронзовою призеркою Всесвітніх ігор у ваговій категорії до 52 кг.

Мартинюк здобула ще одну "бронзу"

Аліна Мартинюк також боролася за третє місце у кікбоксингу WAKO, виступаючи у категорії до 60 кг. Суперницею українки була Сусанті Ндапатака з Індонезії.

Початок поєдинку був за українкою: Мартинюк точніше влучала у ціль, і судді віддали їй перевагу. Суперниця намагалася піти вперед і завершити бій достроково, але українка втримала перевагу і довела поєдинок до переможного результату.

Таким чином, ще одна бронза для України у кікбоксингу WAKO стала реальністю.