Дві бригади Нацгвардії отримали від громади 2300 FPV-дронів, - Кличко

Мер Києва Віталій Кличко передав від столичної громади велику партію дронів. Їх отримали дві бригади Національної гвардії України.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на його Telegram .

"Передав від громади Києва на найгарячіші напрямки фронту чергову партію необхідної допомоги. Ще 2300 БпЛА різних типів отримали бійці Нацгвардії України. Зокрема, військовим 25-ї Київської бригади ім. князя Аскольда НГУ вирушили ще 1100 FPV-дронів (нічні, денні та цифрові). До бійців 27-ї Печерської бригади НГУ поїхали 1200 БпЛА", - повідомив Віталій Кличко.

Мер столиці зазначив, що з початку року київська громада вже не вперше надсилає допомогу цим бригадам.

"У червні бійці 25-ї отримали від столиці 700 таких безпілотників (разом із сьогоднішніми це 1800). Від початку року з міського бюджету 25-й бригаді на оснащення Київ виділив 90 млн грн. Також у червні ми відправляли 27-й бригаді 1000 FPV-дронів (разом із сьогоднішніми - 2200). На запит 27-ї цього року столиця спрямувала на її оснащення 105 млн грн", - зазначив Кличко.

Він також нагадав, що цього року на підтримку захисників Київ спрямував уже 6 млрд грн. І наголосив, що столиця продовжить допомагати військовим і за кошти громади, і в якості благодійної допомоги.

"Загалом за перших півроку від громади бійцям різних бригад Київ відправив уже понад 33 000 БпЛА різних типів. Передавали й автомобілі, зокрема броньовані та всюдиходи, вкрай необхідні системи РЕБ (понад 200), системи зв’язку", - перелічив Кличко.