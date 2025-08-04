ua en ru
Пн, 04 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Дональд Трамп Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Две бригады Нацгвардии получили от общины 2300 FPV-дронов, - Кличко

Украина, Понедельник 04 августа 2025 15:28
UA EN RU
Две бригады Нацгвардии получили от общины 2300 FPV-дронов, - Кличко Фото: мэр Киева Виталий Кличко передал Нацгвардии большую партию дронов (t.me/vitaliy_klitschko)
Автор: Юлия Бойко

Мэр Киева Виталий Кличко передал от столичной общины большую партию дронов. Их получили две бригады Национальной гвардии Украины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

"Передал от громады Киева на самые горячие направления фронта очередную партию необходимой помощи. Еще 2300 БпЛА различных типов получили бойцы Нацгвардии Украины. В частности, военным 25-й Киевской бригады им. князя Аскольда НГУ отправились еще 1100 FPV-дронов (ночные, дневные и цифровые). К бойцам 27-й Печерской бригады НГУ поехали 1200 БпЛА", - сообщил Виталий Кличко.

Мэр столицы отметил, что с начала года киевская община уже не впервые направляет помощь этим бригадам.

"В июне бойцы 25-й получили от столицы 700 таких беспилотников (вместе с сегодняшними это 1800). С начала года из городского бюджета 25-й бригаде на оснащение Киев выделил 90 млн грн. Также в июне мы отправляли 27-й бригаде 1000 FPV-дронов (вместе с сегодняшними - 2200). По запросу 27-й в этом году столица направила на ее оснащение 105 млн грн", - отметил Кличко.

Он также напомнил, что в этом году на поддержку защитников Киев направил уже 6 млрд грн. И подчеркнул, что столица продолжит помогать военным и за средства общины, и в качестве благотворительной помощи.

"Всего за первые полгода от громады бойцам разных бригад Киев отправил уже более 33 000 БпЛА разных типов. Передавали и автомобили, в частности бронированные и вездеходы, крайне необходимые системы РЭБ (более 200), системы связи", - перечислил Кличко.

Как сообщалось ранее, общая сумма помощи от столичной общины силам обороны в 2025 году уже превысила 6 млрд грн. По инициативе Виталия Кличко, в ближайшее время она должна увеличиться еще на 2 млрд грн.

До этого мэр Киева Виталий Кличко передал 3 тысячи дронов от общины Киева. Их передали бойцам 12 армейского корпуса ВСУ, которые воюют на самых сложных участках фронта.

Читайте РБК-Украина в Google News
Виталий Кличко
Новости
Трамп перебросил атомные субмарины ближе к России: что об этом известно
Трамп перебросил атомные субмарины ближе к России: что об этом известно
Аналитика
Холодный душ для президента: как скандал с НАБУ и САП ударил по Зеленскому
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Холодный душ для президента: как скандал с НАБУ и САП ударил по Зеленскому