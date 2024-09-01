Две атаки за ночь. РФ обстреляла село под Дергачами, шестеро пострадавших

РФ дважды за ночь обстреляла село Славино Харьковской области. Пострадали шесть человек, в том числе беременная.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

Так, 1 сентября, с 2:50 до 5:00, россияне обстреляли село Слатино Харьковского района. "В результате обстрела горел автомобиль и дом. Пострадали 6 человек, из них одна беременная, женщина госпитализирована в медицинское учреждение", - рассказал он. Кроме того, в результате повторного обстрела горело бытовое помещение агропредприятия. В частности, именно здесь пострадал 67-летний мужчина, его тоже госпитализировали.