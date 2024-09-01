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Две атаки за ночь. РФ обстреляла село под Дергачами, шестеро пострадавших

Харьков, Воскресенье 01 сентября 2024 09:19
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Две атаки за ночь. РФ обстреляла село под Дергачами, шестеро пострадавших Фото: РФ обстреляла село под Дергачами 1 сентября, шестеро пострадавших (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

РФ дважды за ночь обстреляла село Славино Харьковской области. Пострадали шесть человек, в том числе беременная.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

Так, 1 сентября, с 2:50 до 5:00, россияне обстреляли село Слатино Харьковского района.

"В результате обстрела горел автомобиль и дом. Пострадали 6 человек, из них одна беременная, женщина госпитализирована в медицинское учреждение", - рассказал он.

Кроме того, в результате повторного обстрела горело бытовое помещение агропредприятия. В частности, именно здесь пострадал 67-летний мужчина, его тоже госпитализировали.

Обстрелы Харькова и области

С вечера 31 августа российские войска массировано обстреливают Харьков и область. Так, позним вечером 31 августа оккупанты атаковали Харьков. Четверо людей пострадали, среди них подросток. Также было повреждено предприятие.

Кроме того, вечером 31 августа захватчики атаковали дроном автомобиль полиции в Купянске. Двое полицейских были ранены, один погиб.

А 1 сентября, в 07:15, оккупанты обстреляли предприятие в Богодуховском районе. Пострадали двое мужчин - 38 и 64 лет.

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