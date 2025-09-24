Дві атаки за ніч: у Краматорську дрони РФ пошкодили будинки й спричинили пожежу

Першого удару по місту було завдано близько 03:30. Росіяни дроном влучили на відкриту місцину поруч з житловим будинком в одному з мікрорайонів міста. Там було зафіксовано пошкодження вікон, балконів та фасадів у будинках довкола.

А вже о 04:15 російський дрони "Молнія-2" влучив по багатоповерховому житловому будинку. Внаслідок удару в одній з квартир зайнялась пожежа, яку оперативно ліквідували співробітники ДСНС.

Наразі інформації про постраждалих не надходило.

Фото: наслідки обстрілу Краматорська (t.me/kramatorsk_rada)

Удари по Краматорську

Останнім часом російська армія посилила обстріди Краматорська. Зокрема, ми писали, що у ніч на 14 вересня росіяни вдарили по Краматорську авіабомбами ФАБ-250. Авіабомба влучила у центральну частину міста.