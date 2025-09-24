UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Генасамблея ООН Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

Дві атаки за ніч: у Краматорську дрони РФ пошкодили будинки й спричинили пожежу

Ілюстративне фото: у Краматорську дрони РФ пошкодили будинки й спричинили пожежу (facebook.com DSNSKyiv)
Автор: Наталія Кава

Російська армія в ніч на середу, 23 вересня, завдала подвійного удару по Краматорську. Там зафіксовано пошкодження будинків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Краматорської міської ради.

Першого удару по місту було завдано близько 03:30. Росіяни дроном влучили на відкриту місцину поруч з житловим будинком в одному з мікрорайонів міста. Там було зафіксовано пошкодження вікон, балконів та фасадів у будинках довкола.

А вже о 04:15 російський дрони "Молнія-2" влучив по багатоповерховому житловому будинку. Внаслідок удару в одній з квартир зайнялась пожежа, яку оперативно ліквідували співробітники ДСНС.

Наразі інформації про постраждалих не надходило.

 Фото: наслідки обстрілу Краматорська (t.me/kramatorsk_rada)

Удари по Краматорську

Останнім часом російська армія посилила обстріди Краматорська. Зокрема, ми писали, що у ніч на 14 вересня росіяни вдарили по Краматорську авіабомбами ФАБ-250. Авіабомба влучила у центральну частину міста.

Внаслідок цього обстрілу постраждали 19 осіб, пошкодження зафіксовано в 35 багатоквартирних будинках, трьох навчальних закладах, адміністративних будівлях, банку та магазинах.

А 8 вересня окупанти завдали удару по рятувальниках у Краматорську під час ліквідації пожежі.

Читайте РБК-Україна в Google News
КраматорськВійна в УкраїніАтака дронів