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Двести клиентов "Черновцыгаза" заказали реконструкцию системы газоснабжения

Новина українською → Украина, Пятница 07 мая 2021 13:47
Двести клиентов "Черновцыгаза" заказали реконструкцию системы газоснабжения Фото: реконструкцию системы газоснабжения заказали 198 клиентов "Черновцыгаза" (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

С начала года 198 клиентов "Черновцыгаза" заказали комплексную услугу по реконструкции газовых сетей, из них получили услугу - 110. Больше всего обращений касается замены устаревшего газового оборудования на энергоэффективное.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Реконструкция - это комплекс работ, который выполняет газораспределительная компания "Черновцыгаз", если клиенту нужно изменить местоположение газового счетчика, котла, колонки, заменить оборудование на более мощное, или установить дополнительные газовые приборы или изменить расположение газовых сетей.

Реконструкция предусматривает несколько этапов: изготовление технических условий, изготовление проектного решения, прекращение газоснабжения (поскольку происходит вмешательство в действующую газовую сеть). Далее происходят строительно-монтажные работы (демонтаж/монтаж сети), проверка на прочность, герметичность нового газопровода, прием в эксплуатацию и пуск газа в газовые приборы.

Потребители должны осуществлять замену газового оборудования исключительно с помощью лицензированных специалистов - самовольное вмешательство в систему газоснабжения запрещено законом.

"Согласно действующему законодательству, подрядные организации, имеющие лицензию, по всему спектру работ предусмотренных реконструкцией, могут выполнять только проектирование и строительно-монтажные работы. Наша компания предоставляет комплексную услугу по реконструкции: от технических условий, подбора оборудования до пуска газа. Это позволяет значительно сэкономить время и средства клиента. Ведь не нужно самостоятельно контролировать все процессы реконструкции, подавать дополнительно заявления, после раздельного выполнения этапов работ", - объясняет директор по капитальному строительству АО" Черновцыгаз "Юрий Королюк.

Клиенту нужно только один раз обратиться к 104.ua Клиентскому пространству с заявлением на реконструкцию, предоставить пакет документов и ждать, пока специалисты выполнят все работы. Каждого клиента сопровождает персональный менеджер, который поможет подобрать энергоэффективное оборудование, которое позволит сэкономить до 30% газа при потреблении. Кроме того, клиент в телефонном режиме всегда может получить информацию о состоянии выполнения работ по его проекту.

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