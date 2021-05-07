Двісті клієнтів "Чернівцігазу" замовили реконструкцію системи газопостачання

З початку року 198 клієнтів "Чернівцігазу" замовили комплексну послугу з реконструкції газових мереж, з них отримали послугу - 110. Найбільше звернень стосується заміни застарілого газового обладнання на енергоефективне.

Реконструкція - це комплекс робіт, який виконує газорозподільна компанія "Чернівцігаз", якщо клієнту потрібно змінити місце розташування газового лічильника, котла, колонки, замінити обладнання на потужніше, або ж встановити додаткові газові прилади чи змінити розташування газових мереж.

Реконструкція передбачає кілька етапів: виготовлення технічних умов, виготовлення проектного рішення, припинення газопостачання (оскільки відбувається втручання у діючу газову мережу). Далі відбуваються будівельно-монтажні роботи (демонтаж/монтаж мережі), перевірка на міцність, герметичність новозбудованого газопроводу, приймання в експлуатацію і пуск газу на газові прилади.

Споживачі мають здійснювати заміну газового обладнання виключно за допомогою ліцензованих фахівців - самовільне втручання у систему газопостачання заборонене законом.

"Відповідно до чинного законодавства, підрядні організації, які мають ліцензію, з усього спектру робіт передбачених реконструкцією, можуть виконувати лише проектування та будівельно-монтажні роботи. Наша компанія надає комплексну послугу з реконструкції: від технічних умов, підбору обладнання до пуску газу. Це дозволяє значно зекономити час і кошти клієнта. Адже не потрібно самостійно контролювати усі процеси реконструкції, подавати додатково заяви, після роздільного виконання етапів робіт", - пояснює директор з капітального будівництва АТ "Чернівцігаз" Юрій Королюк.

Клієнту потрібно лише один раз звернутися до 104.ua Клієнтського простору із заявою на реконструкцію, надати пакет документів і чекати, доки фахівці виконають усі роботи. Кожного клієнта супроводжує персональний менеджер, який допоможе підібрати енергоефективне обладнання, яке дозволить заощадити до 30% газу при споживанні. Окрім того, клієнт у телефонному режимі завжди може отримати інформацію про стан виконання робіт за його проектом.