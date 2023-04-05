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Двері НАТО для України відчинені, але необхідна відповідність стандартам Альянсу, - Блінкен

Фото: Ентоні Блінкен, держсекретар США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

НАТО зберігає доступною можливість членства в Альянсі для України, але для цього країні необхідно відповідати стандартам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг державного секретаря США Ентоні Блінкена.

Він наголосив, що зараз країни НАТО роблять все можливе для того, щоб допомогти Україні захиститися від Росії та повернути території, які були тимчасово окуповані.

За словами Блінкена, предметом обговорень також залишається зміцнення потенціалу України для стримування агресії у довгостроковій перспективі. У тому числі, це і робота над відповідністю країни стандартам НАТО. Наразі союзники зосереджені над конкретними кроками у цьому питанні.

"Звичайно, двері НАТО залишаються відчиненими, і в цьому немає жодних змін, але ми повинні бути зосереджені впродовж наступних тижнів і місяців, зокрема, на підготовці України до контрнаступу, щоб спробувати повернути більше території, а також на роботах, які необхідно зробити, щоб продовжити приведення України до стандартів НАТО", - додав держсекретар.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський наголошував, що наша країна буде безкомпромісною на шляху до членства в НАТО.

Також ми писали, що, за словами генсека НАТО Єнса Столтенберга, Україна не стане членом Альянсу, якщо не переможе у війні.

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НАТОСполучені Штати АмерикиЕнтоні Блінкен