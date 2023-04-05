Двери НАТО для Украины открыты, но необходимо соответствие стандартам Альянса, - Блинкен

НАТО сохраняет доступной возможность членства в Альянсе для Украины, но для этого стране необходимо соответствовать стандартам.

Он подчеркнул, что сейчас страны НАТО делают все возможное для того, чтобы помочь Украине защититься от России и вернуть территории, которые были временно оккупированными.

По словам Блинкена, предметом обсуждений также остается укрепление потенциала Украины для сдерживании агрессии в долгосрочной перспективе. В том числе, это и работа над соответствием страны стандартам НАТО. Сейчас союзники сосредоточены над конкретными шагами в этом вопросе.

"Конечно, двери НАТО остаются открытыми, и в этом нет никаких изменений, но мы должны быть сосредоточены на предстоящих неделях и месяцах, в частности, на подготовке Украины к контрнаступлению, чтобы попытаться вернуть больше территории, а также на работах, которые необходимо сделать, чтобы продолжить приведение Украины к стандартам НАТО", - добавил госсекретарь.