Двери НАТО для Украины остаются открытыми, но о вступлении говорить рано, - глава Пентагона
Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что двери НАТО для Украины и дальше будут открыты. Однако, уточнил глава Пентагона, перспективы вступления можно обсуждать только после окончания войны с Россией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг Ллойда Остина после завершения сегодняшней встречи на авиабазе Рамштайн.
По его словам, сейчас главная задача - это добиться окончания войны в Украине. Глава Пентагона добавил, что только потом можно будет обсуждать перспективы членства Киева в НАТО.
"НАТО всегда будет стоять на своем принципе открытых дверей, я верю, что в будущем, если будет такая возможность, Украина будет опять подаваться на вступление в НАТО. Но пока об этом говорить преждевременно, и спекуляции на этом вопросе не принесут пользы", - уточнил Остин.
Напомним, Финляндия и Швеция могут во второй половине мая подать заявки на вступление в НАТО.
Отметим, США и Британия гарантировали Швеции безопасности до вступления в НАТО.
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