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Двери НАТО для Украины остаются открытыми, но о вступлении говорить рано, - глава Пентагона

Новина українською →
Берлин, Вторник 26 апреля 2022 20:16
Двери НАТО для Украины остаются открытыми, но о вступлении говорить рано, - глава Пентагона Фото: глава Пентагона Ллойд Остин (GettyImages)
Автор: Милан Лелич

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что двери НАТО для Украины и дальше будут открыты. Однако, уточнил глава Пентагона, перспективы вступления можно обсуждать только после окончания войны с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг Ллойда Остина после завершения сегодняшней встречи на авиабазе Рамштайн.

По его словам, сейчас главная задача - это добиться окончания войны в Украине. Глава Пентагона добавил, что только потом можно будет обсуждать перспективы членства Киева в НАТО.

"НАТО всегда будет стоять на своем принципе открытых дверей, я верю, что в будущем, если будет такая возможность, Украина будет опять подаваться на вступление в НАТО. Но пока об этом говорить преждевременно, и спекуляции на этом вопросе не принесут пользы", - уточнил Остин.

Напомним, Финляндия и Швеция могут во второй половине мая подать заявки на вступление в НАТО.

Отметим, США и Британия гарантировали Швеции безопасности до вступления в НАТО.

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