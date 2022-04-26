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Двері НАТО для України залишаються відкритими, але про вступ говорити рано, - глава Пентагону

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Берлін, Вівторок 26 квітня 2022 20:16
Двері НАТО для України залишаються відкритими, але про вступ говорити рано, - глава Пентагону Фото: глава Пентагону Ллойд Остін (GettyImages)
Автор: Мілан Лєліч

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що двері НАТО для України і далі будуть відкриті. Однак, уточнив глава Пентагону, перспективи вступу можна обговорювати тільки після закінчення війни з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг Ллойда Остіна після завершення сьогоднішньої зустрічі на авіабазі Рамштайн.

За його словами, зараз головне завдання - це домогтися закінчення війни в Україні. Глава Пентагону додав, що тільки потім можна буде обговорювати перспективи членства Києва в НАТО.

"НАТО завжди стоятиме на своєму принципі відкритих дверей, я вірю, що в майбутньому, якщо буде така можливість, Україна буде знову подаватися на вступ до НАТО. Але поки про це говорити передчасно, і спекуляції на цьому питанні не принесуть користі", - уточнив Остін.

Нагадаємо, Фінляндія і Швеція можуть у другій половині травня подати заявки на вступ до НАТО.

Відзначимо, США і Британія гарантували Швеції безпеки до вступу в НАТО.

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