UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Две вражеские ракеты сбили над Запорожьем: из-за падения обломков есть пострадавшая

Фото: над Запорожьем были сбиты две российские ракеты (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Силы ПВО сбили над Запорожьем две вражеские ракеты. В результате падения обломков пострадала женщина, ее госпитализировали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Запорожской области.

"Во время воздушной тревоги в одном из районов Запорожья произошло ЧП. По предварительным данным, средствами ПВО были сбиты две вражеские ракеты, обломки которых упали в жилом квартале. От взрыва в домах повылетали окна", - говорится в сообщении.

Сейчас масштабы разрушений и количество пострадавших уточняются.

По предварительным данным, от обломков стекла пострадала женщина 29 лет, которая уже доставлена в больницу. Медики сообщили, что угрозы для ее жизни нет.

"Оказана медицинская помощь в условиях больницы, в дальнейшем пациентка будет лечиться и наблюдаться хирургом амбулаторно", - уточняют в сообщении.

Также поврежден один частный жилой дом и припаркованный возле него автомобиль. Все подробности инцидента уточняются.

Фото: над Запорожьем были сбиты две российские ракеты (t.me/zoda_gov_ua)

Напомним, вчера российские оккупанты обстреляли Васильевку Запорожской области. В результате погиб один человек и еще пятеро ранены.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожская областьВойна России против Украины