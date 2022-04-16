RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Дві ворожі ракети збили над Запоріжжям: внаслідок падіння уламків є постраждала

Фото: над Запоріжжям було збито дві російські ракети (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Сили ППО збили над Запоріжжям дві ворожі ракети. Внаслідок падіння уламків постраждала жінка, її госпіталізували.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Запорізької ОВА.

"Під час повітряної тривоги в одному з районів Запоріжжя сталася надзвичайна подія. За попередніми даними, засобами ППО було збито дві ворожі ракети, уламки яких впали у житловому кварталі. Від вибуху у будинках повилітали вікна", - йдеться в повідомленні.

Наразі масштаби руйнувань і кількість постраждалих уточнюються.

За попередніми даними, від уламків скла постраждала жінка 29 років, яку вже доправлено до лікарні. Медики повідомили, що загрози для її життя немає.

"Надана медична допомога в умовах лікарні, в подальшому пацієнтка буде лікуватися та спостерігатися хірургом амбулаторно", - уточнюють в повідомленні.

Також пошкоджено один приватний житловий будинок та припаркований біля нього автомобіль. Усі подробиці інциденту уточнюються.

Фото: над Запоріжжям було збито дві російські ракети (t.me/zoda_gov_ua)

Нагадаємо, вчора російські окупанти обстріляли Василівку Запорізької області. В результаті загинула одна особа і ще п'ятеро поранені.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запорожская областьВійна Росії проти України