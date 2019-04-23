Две ведущие теннисистки мира снялись с турнира в Штутгарте

Две ведущие теннисистки мира снялись с турнира WTA серии Premier в Штутгарте (Германия). Об этом сообщает БТУ.

Вторая ракетка мира Симона Халеп пропустит соревнования из-за травмы левого бедра. Румынская теннисистка была второй сеяной, поэтому имела пропустить второй круг. На ее место переместилась Анжелик Кербер (пятый номер посева), а в основную сетку попала итальянка Джулия Гатто-Монтиконе.

Также от выступления на Porsche Tennis Grand Prix отказалась и 19 номер в мировой квалификации Мугуруса. Причиной такого решения стал расстройство желудочно-кишечного тракта. Место испанки в сетке займет lucky loser - россиянка Вера Звонарева, которая сыграет в первом круге против Виктории Азаренко из Белоруси.

Сегодня, 23 апреля, вторая ракетка Украины и 26 в мире Леся Цуренко сыграет в Штутгарте с обладательницей wild-card Лаурой Зигемунд из Германии (99 WTA). Поединок стартует не раньше 19:30 по киевскому времени.

Напомним, украинская теннисистка Екатерина Козлова пробилась в основную сетку турнира WTA в Стамбуле.