Дві провідні тенісистки світу знялися з турніру в Штутгарті

Дві провідні тенісистки світу знялися з турніру WTA серії Premier в Штутгарті (Німеччина). Про це повідомляє БТУ.

Друга ракетка світу Сімона Халеп пропустить змагання через травму лівого стегна. Румунська тенісистка була другою сіяною, тому мала пропустити друге коло. На її місце перемістилася Анжелік Кербер (п'ятий номер посіву), а в основну сітку потрапила італійка Джулія Гатто-Монтіконе.

Також від виступу на Porsche Tennis Grand Prix відмовилася і 19 номер у світовій кваліфікації Гарбінє Мугуруса. Причиною такого рішення став розлад шлунково-кишкового тракту. Місце іспанки в сітці займе lucky loser - росіянка Віра Звонарьова, яка зіграє в першому колі проти Вікторії Азаренко з Білорусі.

Сьогодні, 23 квітня, друга ракетка України і 26 у світі Леся Цуренко зіграє в Штутгарті з володаркою wild-card Лаурою Зігемунд з Німеччини (99 WTA). Поєдинок стартує не раніше 19:30 за київським часом.

Нагадаємо, українська тенісистка Катерина Козлова пробилася в основну сітку турніру WTA в Стамбулі.