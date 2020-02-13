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Украина финишировала пятой в смешанной эстафете на ЧМ по биатлону

Новости » Спорт     13.02.2020 - 17:44
Украина финишировала пятой в смешанной эстафете на ЧМ по биатлону
Фото: (twitter.com/IBU_WC)

Комадно была близка к завоеванию медали

Биатлонисты сборной Украины были близки к завоеванию медали в стартовой гонке чемпионата мира по биатлону, который проходит в итальянском Антхольц-Антерсельве. Об этом сообщается на сайте biathlon.com.ua.

В смешанной эстафете, которая открыла соревновательную программу главного турнира года, "сине-желтую" команду представляли Анастасия Меркушина, Юлия Джима, Артем Прима и Дмитрий Пидручный.

Украина вышла на старт под 24 номером. За первый круг Анастасия Меркушина отстрелялась чисто и сумела отыграть несколько позиций - она передала эстафету 7. Юлия Джима на втором этапе, хоть и использовала два дополнительных патрона на стойке, но передала эстафету пятой.

Затем Артем Прима также использовал еще два патрона на стойке, однако сохранил пятую позицию. Дмитрию Пидручному в кои-то веки можно было в эстафете не вытягивать команду, а реально бороться за медали.

Капитану команды пришлось рисковать, однако раз риск не оправдался. Пидручный допустил четыре промаха и отправился на штрафной круг, финишировав пятым.

Чемпионами мира стали норвежцы, серебряные медали завоевали итальянцы, а бронзовые награды увезут домой биатлонисты из Чехии.

Соревнования в Антхольце будут проходить до 22 февраля 2020 года.

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