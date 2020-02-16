Дві українські біатлоністки потрапили в топ-20 гонки переслідування на ЧС

Фото: жіноча гонка переслідування на ЧС-2020 по біатлону (twitter.com/IBU_WC)

Тріумфувала господиня змагань

В рамках чемпіонату світу з біатлону в Антхольц-Антерсельві дві українки потрапили до двадцятки найкращих гонки переслідування на 10 км з чотирма вогневими рубежами. Про це пише biathlon.com.ua.

Найкращий результат серед наших спортсменок стала Олена Підгрушна, яка з чотирма промахами фінішувала 13. На 19 місце прийшла Юлія Джима з чотирма колами штрафу. Стільки ж промахів зробили і сестри Семеренко, Віта посіла 39 місце, а Валя не потрапила в залікову зону - 43 позиція.

Dorothea Wierer is our pursuit champion in #antholz2020! See which biathletes managed to move up or fall down in the final standings. Watch the race replay on https://t.co/MSJYx30KUx pic.twitter.com/sAidxn0xZ4 — IBU World Cup (@IBU_WC) February 16, 2020

Перемогу здобула італійська біатлоністка Доротея Вірер, допустивши лише один промах по ходу дистанції, показавши результат 29:22.0. Друге місце у німкені Деніз Херрман (+9.5 і три промахи), третьою стала норвежка Марті Ройселанд (+13.8, також 3 кола штрафу).

There will be a big reception for Dorothea Wierer , Denise Herrmann and Marte Olsbu Roeiseland today from the #antholz2020 women pursuit! Join the flower ceremony to see them celebrate on https://t.co/MSJYx30KUx pic.twitter.com/l3XAv7FeTX — IBU World Cup (@IBU_WC) February 16, 2020

Сьогодні також відбудеться гонка переслідування серед чоловіків. На дистанцію вийдуть Дмитро Підручний, Артем Прима, Сергій Семенов і Антон Дудченко.

Нагадаємо, біатлоністи збірної України були близькі до завоювання медалі у стартовій гонці чемпіонату світу з біатлону - змішаній естафеті.