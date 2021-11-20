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Две украинки завоевали бронзовые медали на чемпионате мира по каратэ

Автор: Александр Белоус

Две украинские спортсменки получили бронзовые медали на чемпионате мира по каратэ в Дубае. На третью строчку поднялись Екатерина Кривая и Галина Мельник.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальный олимпийский комитет Украины в Facebook.

"Приятные новости поступают с чемпионата мира по каратэ, который проходит в городе Дубай (ОАЭ). В кумитэ на третью ступень пьедестала сходят две украинки Екатерина Кривая (-50 кг) и Галина Мельник (-68 кг)", - говорится в сообщении.

В НОК также сообщили, что впереди в чемпионате финал с участием Аниты Серегиной (-61 кг).

Напомним, украинка Анжелика Терлюга получила историческую медаль на Олимпиаде-2020 по каратэ. Она взяла для Украины "серебро". Это первая награда Украины в каратэ на Олимпиаде, ведь этот вид спорта дебютировал в программе Олимпиады-2020 в Токио.

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