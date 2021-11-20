Две украинки завоевали бронзовые медали на чемпионате мира по каратэ

Две украинские спортсменки получили бронзовые медали на чемпионате мира по каратэ в Дубае. На третью строчку поднялись Екатерина Кривая и Галина Мельник.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальный олимпийский комитет Украины в Facebook .

"Приятные новости поступают с чемпионата мира по каратэ, который проходит в городе Дубай (ОАЭ). В кумитэ на третью ступень пьедестала сходят две украинки Екатерина Кривая (-50 кг) и Галина Мельник (-68 кг)", - говорится в сообщении.

В НОК также сообщили, что впереди в чемпионате финал с участием Аниты Серегиной (-61 кг).