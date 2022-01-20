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Две украинки вербовали женщин для предоставления сексуальных услуг в Турции

Автор: Иванна Шовкун

Полиция разоблачила двух украинок, которые вербовали женщин для предоставления услуг сексуального характера. Злоумышленницы "промышляли" в Киевской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД.

По данным следствия, "бизнесмены" организовали деятельность ради финансовой выгоды. Они подбирали кандидаток из неблагонадежных и малообеспеченных семей. Злоумышленницы уговаривали их ради финансового благополучия отправится в Турцию. Женщинам организовывали перелет из аэропорта "Борисполь".

Злоумышленниц задержали правоохранители. У них провели обыски, где изъяли вещественные доказательства преступлений. Также у одной из них дома нашли более трех килограммов каннабиса. Вероятно, наркотики готовили к продаже.

Фото: украинки вербовали женщин для проституции в Турции (mvs.gov.ua)

Фигуранткам дела объявлено подозрение в совершении преступления. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, правоохранители разоблачили "схему" продажи детей иностранцам. Шестерым фигурантам, успевшим "заработать" на этом 1,2 млн евро, сообщили о подозрении.

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ТурцияСлужба безопасности Украины