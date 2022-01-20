Две украинки вербовали женщин для предоставления сексуальных услуг в Турции

По данным следствия, "бизнесмены" организовали деятельность ради финансовой выгоды. Они подбирали кандидаток из неблагонадежных и малообеспеченных семей. Злоумышленницы уговаривали их ради финансового благополучия отправится в Турцию. Женщинам организовывали перелет из аэропорта "Борисполь".

Злоумышленниц задержали правоохранители. У них провели обыски, где изъяли вещественные доказательства преступлений. Также у одной из них дома нашли более трех килограммов каннабиса. Вероятно, наркотики готовили к продаже.

Фото: украинки вербовали женщин для проституции в Турции (mvs.gov.ua)

Фигуранткам дела объявлено подозрение в совершении преступления. Решается вопрос об избрании меры пресечения.