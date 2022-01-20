Дві українки вербували жінок для надання сексуальних послуг у Туреччині

За даними слідства, "бізнесмени" організували діяльність задля фінансової вигоди. Вони підбирали кандидаток з неблагонадійних і малозабезпечених сімей. Зловмисниці вмовляли їх заради фінансового благополуччя вирушити до Туреччини. Жінкам організовували переліт з аеропорту "Бориспіль".

Зловмисниць затримали правоохоронці. Вони провели обшуки, де вилучили речові докази злочинів. Також в однієї з них вдома знайшли понад три кілограми канабісу. Ймовірно, наркотики готували до продажу.

Фото: українки вербували жінок для проституції у Туреччині (mvs.gov.ua)

Фігуранткам справи оголошено підозру у скоєнні злочину. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.