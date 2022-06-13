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Две украинки будут судить гандбольный Евро-2022

Фото: Украинок пригласили судить чемпионат Европы (facebook.com/uhfukraine)
Автор: Антон Федорцив

Федерация гандбола Украины анонсировала привлечение пары рефери Марины Дуплий и Елены Победриной к судейству матчей чемпионата Европы 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост ФГУ в Facebook.

Европейская гандбольная федерация (ЕГФ) определилась с арбитрами грядущего Евро-2022. Турнир запланирован на ноябрь.

Дуплий и Победрина попали в список избранных судейских пар. Они будут судить матчи чемпионата, который пройдет в Северной Македонии, Словении и Черногории.

ЕГФ начнет готовить арбитров во время специального семинара в Австрии в конце августа. Там Дуплий, Победрина и еще 22 рефери пройдут физическую, психологическую и техническую подготовку.

Дуэт Дуплий и Победриной после начала полномасштабной войны покинули Запорожье и уехали с детьми в Краков. Местная федерация включила их в элитную группу судей. Кроме того, их пригласили на женский ЧМ-2022 среди юниоров.

Напомним, что запорожский "Мотор" проведет новый сезон в чемпионате Германии.

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