Дві українки судитимуть гандбольний Євро-2022

Європейська гандбольна федерація (ЄГФ) визначилася з арбітринями прийдешнього Євро-2022. Турнір запланований на листопад.

Дуплій і Победріна потрапили до списку обраних суддівських пар. Вони судитимуть матчі чемпіонату, що пройде в Північній Македонії, Словенії та Чорногорії.

ЄГФ почне готувати арбітринь під час спеціального семінару в Австрії наприкінці серпня. Там Дуплій, Победріна та ще 22 рефері пройдуть фізичну, психологічну та технічну підготовку.

Дует Дуплій та Победріної після початку повномасштабної війни покинули Запоріжжя та виїхали з дітьми до Кракова. Місцева федерація включила їх до елітної групи суддів. Окрім того, їх запросили на жіночий ЧС-2022 серед юніорів.