ru ua
Пн, 13 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Две украинки будут судить гандбольный Евро-2022

Новина українською →
Понедельник 13 июня 2022 16:15
Две украинки будут судить гандбольный Евро-2022 Фото: Украинок пригласили судить чемпионат Европы (facebook.com/uhfukraine)
Автор: Антон Федорцив

Федерация гандбола Украины анонсировала привлечение пары рефери Марины Дуплий и Елены Победриной к судейству матчей чемпионата Европы 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост ФГУ в Facebook.

Европейская гандбольная федерация (ЕГФ) определилась с арбитрами грядущего Евро-2022. Турнир запланирован на ноябрь.

Дуплий и Победрина попали в список избранных судейских пар. Они будут судить матчи чемпионата, который пройдет в Северной Македонии, Словении и Черногории.

ЕГФ начнет готовить арбитров во время специального семинара в Австрии в конце августа. Там Дуплий, Победрина и еще 22 рефери пройдут физическую, психологическую и техническую подготовку.

Дуэт Дуплий и Победриной после начала полномасштабной войны покинули Запорожье и уехали с детьми в Краков. Местная федерация включила их в элитную группу судей. Кроме того, их пригласили на женский ЧМ-2022 среди юниоров.

Напомним, что запорожский "Мотор" проведет новый сезон в чемпионате Германии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Чемпионат Европы
NEWS
В Офисе президента ответили на "тяжелый вопрос", когда и как закончится война
В Офисе президента ответили на "тяжелый вопрос", когда и как закончится война
DAILY
Голодные игры. Зачем Россия блокирует экспорт зерна из Украины, и кто от этого страдает
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Голодные игры. Зачем Россия блокирует экспорт зерна из Украины, и кто от этого страдает