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Дві українки судитимуть гандбольний Євро-2022

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Понеділок 13 червня 2022 16:15
Дві українки судитимуть гандбольний Євро-2022 Фото: Українок запросили судити чемпіонат Європи (facebook.com/uhfukraine)
Автор: Антон Федорців

Федерація гандболу України анонсувала залучення пари рефері Марини Дуплій та Олени Победріної до суддівства матчів чемпіонату Європи 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис ФГУ у Facebook.

Європейська гандбольна федерація (ЄГФ) визначилася з арбітринями прийдешнього Євро-2022. Турнір запланований на листопад.

Дуплій і Победріна потрапили до списку обраних суддівських пар. Вони судитимуть матчі чемпіонату, що пройде в Північній Македонії, Словенії та Чорногорії.

ЄГФ почне готувати арбітринь під час спеціального семінару в Австрії наприкінці серпня. Там Дуплій, Победріна та ще 22 рефері пройдуть фізичну, психологічну та технічну підготовку.

Дует Дуплій та Победріної після початку повномасштабної війни покинули Запоріжжя та виїхали з дітьми до Кракова. Місцева федерація включила їх до елітної групи суддів. Окрім того, їх запросили на жіночий ЧС-2022 серед юніорів.

Нагадаємо, що запорізький "Мотор" новий сезон проведе в чемпіонаті Німеччини.

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