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Более две тысячи обращений. Россияне ищут родных военных через украинский портал "Ищи своих"

Автор: Каролина Гайдук

Граждане РФ разыскивают родных военных, которые находятся на территории Украины, через украинский сервис "Ищи своих". По последним данным, уже поступило более 2 тысяч обращений.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление народного депутата Евгении Кравчук в эфире телеканала "Рада".

По ее словам, россияне сетуют, что не могут связаться с мужьями и сыновьями, которые отправились воевать в Украину. У военных отобрали личные документы и телефоны. Они не имеют связи с 24 февраля, именно в этот день РФ совершила вторжение в Украину.

Как отмечается, Министерство внутренних дел Украины решило запустить сайт 27 февраля, где можно идентифицировать погибших и пленных российских военных. Спикер МВД Украины Вадим Денисенко отметил, что на сайте 200rf.com выкладывают фото и видео погибших в Украине российских солдат, фото и видео попавших в плен, а также их документы.

Стоит отметить, что в РФ заблокировали данный сайт.

Отметим, что украинские кибервойска взломали базу контактов администрации Владимира Путина. В сети попали телефонные номера сотрудников Кремля.

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Министерство внутренних дел УкраиныРоссийская Федерация