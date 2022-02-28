Более две тысячи обращений. Россияне ищут родных военных через украинский портал "Ищи своих"

Граждане РФ разыскивают родных военных, которые находятся на территории Украины, через украинский сервис " Ищи своих ". По последним данным, уже поступило более 2 тысяч обращений.

По ее словам, россияне сетуют, что не могут связаться с мужьями и сыновьями, которые отправились воевать в Украину. У военных отобрали личные документы и телефоны. Они не имеют связи с 24 февраля, именно в этот день РФ совершила вторжение в Украину.

Как отмечается, Министерство внутренних дел Украины решило запустить сайт 27 февраля, где можно идентифицировать погибших и пленных российских военных. Спикер МВД Украины Вадим Денисенко отметил, что на сайте 200rf.com выкладывают фото и видео погибших в Украине российских солдат, фото и видео попавших в плен, а также их документы.

Стоит отметить, что в РФ заблокировали данный сайт.