Понад дві тисячі звернень. Росіяни шукають рідних військових через український портал "Шукай своїх"

Громадяни РФ розшукують рідних військових, які перебувають на території України, через український сервіс " Шукай своїх ". За останніми даними, вже надійшло понад 2 тисячі звернень.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на заяву народного депутата Євгенії Кравчук в ефірі телеканалу " Рада ".

За її словами, росіяни нарікають, що не можуть зв'язатися із чоловіками та синами, які вирушили воювати в Україну. У військових відібрали особисті документи та телефони. Вони не мають зв'язку з 24 лютого, саме цього дня РФ здійснила вторгнення в Україну.

Як зазначається, Міністерство внутрішніх справ України вирішило запустити сайт 27 лютого, де можна ідентифікувати загиблих і полонених російських військових. Спікер МВС України Вадим Денисенко зазначив, що на сайті 200rf.com викладають фото та відео загиблих в Україні російських солдатів, фото та відео, які потрапили в полон, а також їхні документи.

Варто зазначити, що у РФ заблокували цей сайт.