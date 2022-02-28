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Понад дві тисячі звернень. Росіяни шукають рідних військових через український портал "Шукай своїх"

Автор: Кароліна Гайдук

Громадяни РФ розшукують рідних військових, які перебувають на території України, через український сервіс "Шукай своїх". За останніми даними, вже надійшло понад 2 тисячі звернень.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву народного депутата Євгенії Кравчук в ефірі телеканалу "Рада".

За її словами, росіяни нарікають, що не можуть зв'язатися із чоловіками та синами, які вирушили воювати в Україну. У військових відібрали особисті документи та телефони. Вони не мають зв'язку з 24 лютого, саме цього дня РФ здійснила вторгнення в Україну.

Як зазначається, Міністерство внутрішніх справ України вирішило запустити сайт 27 лютого, де можна ідентифікувати загиблих і полонених російських військових. Спікер МВС України Вадим Денисенко зазначив, що на сайті 200rf.com викладають фото та відео загиблих в Україні російських солдатів, фото та відео, які потрапили в полон, а також їхні документи.

Варто зазначити, що у РФ заблокували цей сайт.

Зазначимо, що українські кібервійська зламали основу контактів адміністрації Володимира Путіна. У мережі потрапили телефонні номери працівників Кремля.

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